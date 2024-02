Vendas no Salão do Artesanato da Paraíba ultrapassam R$ 3 milhões

A 37ª edição do Salão do Artesanato da Paraíba já pode ser considerada um sucesso em vendas e em público. Até o último dia 30 de janeiro foram vendidos R$3.037.718,23, mais de meio milhão de reais em relação ao faturado em 2023, que totalizou R$ 2.536 milhões em vendas.

O número de peças comercializadas na edição deste ano soma 75.124 unidades.

O evento, que é uma realização do Sebrae/PB e do Governo do Estado, termina neste domingo (4), no Hotel Tambaú, em João Pessoa.

O analista técnico do Sebrae/PB e responsável pelo Salão do Artesanato, Jucieux Palmeira, reforça a importância do evento para a economia do estado e também o comprometimento dos realizadores em promover, a cada ano, uma edição melhor para os artesãos e para o público.

“Passamos da meta de R$ 3 milhões em vendas. Cremos que até o dia 4 vamos chegar aos R$3,5 milhões. Isso mostra o comprometimento do Sebrae com os artesãos e com os parceiros”, destacou. A média de venda diária é de R$ 159.879,91.

O analista lembrou ainda que o trabalho contínuo do Sebrae/PB, por meio de capacitações e consultorias, com os artesãos tem sido importante para a melhoria dos processos produtivos.

“A cada ano que passa tem melhorado a qualidade dos produtos que os artesãos colocam no mercado, até porque o Sebrae tem o compromisso de trabalhar com as capacitações, consultorias para que eles melhorem o designer, apresentação das peças e nas vendas”, acrescentou Jucieux Palmeira.

Sucesso de público – Até o último dia 30 de janeiro, mais de 150 mil visitantes passaram pelo Salão do Artesanato Paraibano. O evento homenageia este ano os artesãos das comunidades quilombolas do estado.

Para Marielza Rodriguez, gestora do Programa do Artesanato da Paraíba, o evento é uma verdadeira vitrine cultural para mostrar as riquezas da Paraíba.

Ela convida a população a visitar o evento, que conta com apresentações culturais, todos os dias, na praça de alimentação.

“Mais uma vez o Salão do Artesanato foi um sucesso. Nos últimos dias de salão sempre são feitas promoções e descontos especiais. Quem vier não vai se arrepender. A programação cultural é sempre maravilhosa&r dquo;, disse.

Até domingo – O Salão do Artesanato Paraibano segue aberto até o dia 4 de fevereiro, das 15h às 22h. O evento está sendo realizado no estacionamento do Hotel Tambaú (Av. Almirante Tamandaré, 299 – Tambaú – João Pessoa).

Ação solidária – A entrada no Salão do Artesanato é gratuita. Mas pede-se aos visitantes a entrega de um quilo de alimento não perecível que será doado às instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social. Até a última quarta-feira foram arrecadados 3.203 itens alimentícios.