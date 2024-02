A superintendente da Suplan – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado -, Simone Guimarães, garantiu o início das obras do Hospital de Clínicas de

Campina Grande na próxima segunda-feira (5).

Em coletiva de imprensa, a gestora destacou que a obra terá mais de 20 mil metros quadrados de área construída.

“São 304 leitos que esse grande equipamento hospitalar vai ter, uma obra de mais de 113 milhões de reais e fica em uma área que, de certa forma, vai ser nossa área hospitalar em Campina Grande, nas imediações do Hospital de Trauma e Help”, disse.

Simone enfatizou ainda que a previsão de entrega do hospital é março de 2026: “Segunda, efetivamente, já estaremos com quase 50% do quadro montado e até o final de fevereiro 100% de equipe”, completou.

Outro destaque da fala da superintendente foi a obra do Centro de Convenções de Campina Grande, onde uma parte será entregue até 30 de maio e o todo até o final de dezembro.

