Sindicato da Construção Civil promove qualificação para profissionais em Bayeux e Campina Grande

Profissionais da construção civil e interessados em ingressar na área têm a oportunidade de se capacitar através de cursos promovidos pelo sindicato. As aulas acontecem nas cidades de Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa e em Campina Grande.

De acordo com o presidente do sindicato da categoria, Lamartine Alves, o Sinduscon tem se preocupado com a mão de obra qualificada e por isso tem feito essa oferta de capacitações.

Nesta quinta-feira (01) Lamartine concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Caturité FM, e destacou a importância de formar profissionais, salientando que os interessados em participar dos cursos já saem com oportunidades de emprego.

– Nós temos todo o apoio da FIEP. Está sendo feito em Campina Grande e Bayeux e sobram vagas. Nós temos espaço para dar essa formação, ensinar e qualquer um que começar no curso, em menos de trinta dias, vai para o mercado de trabalho. Quem tem qualificação não fica parado. Quem tiver em casa sem emprego na área da construção procure o Sinduscon que nós temos como ajudar – assegurou.