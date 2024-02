Procon de João Pessoa apreende carne e queijos em supermercados

Operação de fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor aos supermercados de João Pessoa apreendeu 6,45 quilos de carne de sol e oito quilos de queijos de vários tipos com a data de validade vencida. A inspeção segue até a sexta-feira, 2 de fevereiro. Dois estabelecimentos foram autuados e os alimentos apreendidos foram destruídos de forma imediata.

O secretário do Procon-JP, Rougger Guerra, salienta que a operação de fiscalização nos supermercados garante que a legislação seja cumprida, principalmente no que se refere às condições em que estão os alimentos comercializados porque se trata de proteger a saúde do consumidor.

Ele explica que os supermercados autuados terão um prazo de 10 dias para a defesa e podem ser penalizados com multas. “Os locais que estão expondo alimentos e disponibilizando para o consumo com a validade vencida, responderão pela irregularidade sob o rigor da lei”, avisa Rougger Guerra.

O Procon-JP está verificando irregularidades como a falta de validade ou a data vencida dos produtos, além de inspecionar o descumprimento das leis que regem a relação de consumo, como a que prevê banheiros e bebedouros nesse locais (lei municipal 1.576/1998), da precificação e da disponibilidade de informações sobre órgãos de defesa do consumidor como um exemplar do CDC e os números do Procon-JP expostos em local visível.

Penalidades

As penalidades para o descumprimento à legislação nesses estabelecimentos serão aplicadas conforme o grau da infração e podem ir de multas até à suspensão temporária do serviço. O secretário esclarece, ainda, que o valor da multa é proporcional à gravidade da irregularidade.

