O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), definiu o Hospital de Clínicas como a obra redentora para a Saúde de Campina Grande. A afirmação ocorreu em coletiva de imprensa durante solenidade na cidade, na tarde desta quinta-feira (1º).

Na ocasião, Azevêdo afirmou que além de mais de 300 mil leitos, a unidade hospitalar deve agregar cerca de 1500 profissionais desde a alta complexidade até o atendimento básico.

Confirmando o prazo da superintendente da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), Simone Guimarães, o chefe do executivo paraibano afirmou que as obras devem durar cerca de dois anos.

Ainda na coletiva, o Rodoshopping do Cajá também foi pauta para o governador, que enfatizou a parceria público-privada na revitalização.

“Esses anos todos buscamos uma solução e encontramos: fizemos um edital […] Uma empresa privada vai investir na recuperação, vai colocar equipamentos, provavelmente um restaurante, tendo a possibilidade de poder colocar também um posto de combustíveis. Resgataremos o espaço e essa empresa ainda vai pagar pelo uso”, disse.

Confira na íntegra as afirmações do gestor em vídeo sobre as obras: