Morador de Patos recebe carro zero quilômetro do Nota Cidadã

O Programa Nota Cidadã entregou, nesta quinta-feira (1º), o carro zero quilômetro, um Polo Track, para o morador de Patos Fraceeldes Linhares do Nascimento, sorteado no último mês de janeiro.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, e o superintendente da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep), Petrônio Rolim, fizeram a entrega da chave do veículo ao ganhador no pátio do Centro Administrativo do Estado, em João Pessoa.

Foi o primeiro carro da campanha, um prêmio extra de final de ano do Nota Cidadã. A premiação é referente às notas emitidas durante o período de 1º a 31 de dezembro em que os participantes solicitaram a inclusão do CPF no ato da compra nos estabelecimentos comerciais distribuídos pelo Estado da Paraíba.

Ao receber as chaves do carro, o ganhador Franceeldes Linhares do Nascimento ficou emocionado ao lado da esposa Juliana Guedes e do filho João Lucas, de quatro anos, que é autista.

“Para mim foi muito importante e gratificante ganhar esse prêmio e levar para o Sertão da Paraíba, pois tenho um filho autista com quatro anos e o prêmio do carro para fazer essa locomoção com ele e a esposa é fundamental”, declarou em lágrimas Franceeldes, de 42 anos, que é representante na cidade de Patos de produtos de ração animal.

LISURA – Segundo ainda o ganhador, ao ser comunicado do prêmio de um carro zero, ele tomou um susto e não acreditou, inicialmente.

“Achei que era um trote, mas quando fui me certificar foi só alegria. Isso assegura a lisura desse programa Nota Cidadã, pois coloquei o CPF em seis notas e uma delas foi sorteada para esse cidadão do Sertão com tão poucas compras. A minha dica é simples: primeiro se cadastre no site do Nota Cidadã (www.notacidada.pb.gov.br), acredite e persevere, coloque o seu CPF em cada compra seja até de uma pipoca, e espere que no tempo certo Deus vai abençoar”, comentou.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, ficou muito feliz ao entregar o primeiro carro do Programa Nota Cidadã para uma pessoa de Patos, Capital do Sertão.

“Ele estava com necessidade do veículo para trabalhar, mas também para ajudar na locomoção do tratamento periódico de seu filho de quatro anos, que tem autismo”, comentou.

IMPORTÂNCIA DO NOTA CIDADÃ – Marialvo destacou ainda a importância do programa Nota Cidadã no fortalecimento do comércio local, pois estimula a compra das lojas físicas, na manutenção do emprego.

Outro aspecto fundamental do programa é a educação fiscal, pois estimula o contribuinte exigir a nota fiscal com CPF em cada compra, levando-o a ser corresponsável pela administração tributária do Estado. Enfim, o programa entrega prêmios mensais em dinheiro. Atualmente, são 31 prêmios que somam R$ 100 mil, sendo 30 prêmios de R$ 2.500,00, e um prêmio especial de R$ 25 mil. Em dezembro, tivemos ainda o prêmio extra do carro zero quilômetro”, lembrou.

RECORDE DE PARTICIPANTES – O superintendente da Lotep, Petrônio Rolim, afirmou na solenidade de entrega que “a Nota Cidadã teve uma grande marca em 2023: o recorde de participantes dos sorteios no último mês de dezembro, com 132.559 cidadãos paraibanos que concorreram ao carro e aos 31 prêmios em dinheiro no Nota Cidadã do sorteio de janeiro. Para brindar essa marca, estamos entregando o carro zero quilômetro, o prêmio extra do final de ano ao cidadão e contribuinte da cidade de Patos, Franceeldes Linhares do Nascimento. É um momento de muita alegria essa entrega do primeiro carro do Programa Nota Cidadã ao lado do secretário da Fazenda do Estado, Marialvo Laureano, e das equipes e colaboradores da Lotep e da Codata. Esse cidadão não apenas acreditou, mas colocou em cada nota exigida o seu CPF, ratifica a credibilidade e a transparência dessa campanha mensal e trazendo a marca do Governo da Paraíba”, frisou o superintendente.

COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/ .

O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. Após feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal.

Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.