Desembargador: não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares

Na sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, anteontem, que deliberou por unanimidade a manutenção da prisão do padre Egídio de Carvalho Neto, ´pivô´ do escândalo no hospital filantrópico Padre Zé, em João Pessoa, prevaleceu o entendimento do relator do caso, desembargador Ricardo Vital de Almeida.

“Não vislumbro, quanto aos investigados, suficiência em nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isso porque, em havendo a indicação de fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que insuficientes a resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal e a preservar a instrução criminal”, enfatizou o relator.

“Ademais – prosseguiu o relator – descabe falar em substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao menos por ora, pois, em se tratando, em princípio, de Organização Criminosa, que provavelmente oculta registros úteis à investigação, somente a segregação imediata, aliada a outras medidas, poderia permitir a completa elucidação dos fatos. Nesse cenário, entendo necessária a prisão preventiva dos investigados”.

O padre Egídio está preso no Presídio Especial do Valentina, em João Pessoa.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

