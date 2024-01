Transporte escolar: Detran-PB divulga calendário de vistorias

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) e o Ministério Público da Paraíba (MPPB) programaram o calendário de vistorias do primeiro semestre de 2024, para fiscalizar os transportes escolares dos municípios do Estado. De acordo com o cronograma, as fiscalizações, que visam coibir irregularidades do setor, terão início no dia 3 de fevereiro.

Conforme o cronograma, as equipes compostas pela autarquia de trânsito, em parceria com o MPPB e demais órgãos envolvidos, atuarão nos finais de semana dos meses de fevereiro a junho. Em maio, será divulgado o calendário para o segundo semestre.

Segundo o gerente Operacional de Vistoria e Emplacamento do Detran-PB, Renato Prado, o objetivo da vistoria é garantir segurança e observar as condições de funcionamento do veículo. Ele informa que, durante a inspeção, são observados itens de segurança e equipamentos obrigatórios. Também há a verificação das faixas laterais e traseiras, que devem estar de acordo com as normas.

A fiscalização é feita pelo Detran, com o apoio do MPPB, Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Para conferir o calendário na íntegra, clique aqui.