Dentro desse processo de recuperação, requalificação e melhorias dos parques, praças e espaços esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), da Prefeitura de Campina Grande, vários pontos têm recebido atenção especial, entre eles estão a arborização dos espaços e a acessibilidade.

Sendo assim, os parques da cidade, da Criança, da Liberdade e o Parque Linear da Dinamérica, foram contemplados com brinquedos acessíveis, atendendo uma antiga reivindicação da população que solicitava esses equipamentos que incluem integram as pessoas com deficiência.

O secretario de esportes de Campina Grande, Cledson Rodrigues (Dinho), argumentou que a Sejel está com as portas abertas para receber as demandas da sociedade campinense, nessa luta para que o esporte alcance sempre o maior número de pessoas, independente da modalidade.

“A gestão do prefeito Bruno Cunha Lima é assim, sempre escuta o povo com suas demandas e pedidos, a gente procura dar a resposta e a solução de forma rápida e eficiente a esses pedidos, tem sido assim, as pessoas apresentam as reivindicações, fazemos visitas aos locais, geralmente com uma equipe técnica e de imediato trazemos as soluções”, enfatizou Dinho.