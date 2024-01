Notícias que desfilaram pelo Paraibaonline com destaque

Leia abaixo as notícias que movimentaram o Paraibaonline nesta terça-feira.

Três carros e dois caminhões colidem na BR-230

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/30/tres-carros-e-dois-caminhoes-colidem-na-br-230/

Homem é detido com drogas escondidas em três malas que seriam vendidas no Carnaval

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/30/homem-e-detido-com-drogas-escondidas-em-tres-malas-que-seriam-vendidas-no-carnaval/

Câmara Criminal mantém condenação de ex-prefeito do Sertão

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/30/camara-criminal-mantem-condenacao-de-ex-prefeito-do-sertao/

Câmara Criminal do TJPB mantém prisão do padre Egídio

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/30/camara-criminal-do-tjpb-mantem-prisao-do-padre-egidio/

Lula demite diretor-adjunto da Abin nesta terça

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/30/lula-demite-diretor-adjunto-da-abin-nesta-terca/

Prefeitura doa terreno para expansão do HUAC em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/30/prefeitura-doa-terreno-para-expansao-do-huac-em-campina-grande/

Governo abre inscrições para linhas de crédito do Empreender PB

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/30/governo-abre-inscricoes-para-linhas-de-credito-do-empreender-pb/

Empresário toma posse como novo presidente da AMDE

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/30/empresario-toma-posse-como-novo-presidente-da-amde/

Professor é alvo de operação da PF contra pornografia infantil

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/30/professor-e-alvo-de-operacao-da-pf-contra-pornografia-infantil/

Homem é morto em ponto de ônibus no Centro de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/30/homem-e-morto-em-ponto-de-onibus-no-centro-de-joao-pessoa/

Treze vence o Atlético-PB e desencanta no Paraibano

https://paraibaonline.com.br/esportes/treze-vence-o-atletico-pb-e-desencanta-no-paraibano/

Copa Super 8: Unifacisa vence o Minas e se torna primeiro finalista da região Nordeste

https://paraibaonline.com.br/esportes/copa-super-8-unifacisa-vence-o-minas-e-se-torna-primeiro-finalista-da-regiao-nordeste/

João Azevedo deverá frear restrições na oposição ao deputado Romero Rodrigues

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/30/joao-azevedo-devera-frear-restricoes-na-oposicao-ao-deputado-romero-rodrigues/

Grupo Globo quer entrar no mercado das apostas esportivas

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/30/grupo-globo-quer-entrar-no-mercado-das-apostas-esportivas/

Pesquisa mostra Maior São João do Mundo como um dos principais eventos culturais do Brasil

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/30/pesquisa-mostra-maior-sao-joao-do-mundo-como-um-dos-principais-eventos-culturais-do-brasil/

Caged: Paraíba gerou mais de 19 mil empregos formais em 2023

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/30/caged-paraiba-gerou-mais-de-19-mil-empregos-formais-em-2023/

Divulgada tabela da Copa do Brasil; veja os adversários de Treze e Sousa

https://paraibaonline.com.br/esportes/divulgada-tabela-da-copa-do-brasil-veja-os-adversarios-de-treze-e-sousa/

Prazo de pagamento do IPVA de placa final 1 com desconto termina amanhã

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/30/prazo-de-pagamento-do-ipva-de-placa-final-1-com-desconto-termina-amanha/

Ex-atriz da Globo morre devido a reincidência de um câncer

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/30/ex-atriz-da-globo-morre-devido-a-reincidencia-de-um-cancer/

2024: Brasil pode registrar até 4,2 milhões de casos de dengue

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/30/2024-brasil-pode-registrar-ate-42-milhoes-de-casos-de-dengue/

Concurso da Petrobras encerra inscrições nesta quarta

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/30/concurso-da-petrobras-encerra-inscricoes-nesta-quarta/

Jhony Bezerra comenta sobre pré-candidatura do PSD em Campina

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/30/jhony-bezerra-comenta-sobre-pre-candidatura-do-psd-em-campina/

Acusados de furtar fios de internet são presos em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/30/acusados-de-furtar-fios-de-internet-sao-presos-em-joao-pessoa/

Contas de energia elétrica ficarão mais caras este ano

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/30/contas-de-energia-eletrica-ficarao-mais-caras-este-ano/

Lula aciona governo diante de alerta para grave seca no Nordeste

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/30/lula-aciona-governo-diante-de-alerta-para-grave-seca-no-nordeste/

Rosália Lucas é cotada para disputar a PMCG: “Sou uma soldada do partido”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/30/rosalia-lucas-e-cotada-para-disputar-a-pmcg-sou-uma-soldada-do-partido/

Procuradoria Geral de João Pessoa seleciona estagiários em Direito

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/30/procuradoria-geral-de-joao-pessoa-seleciona-estagiarios-em-direito/

Pequenos negócios respondem por 75% da geração de empregos na PB

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/30/pequenos-negocios-respondem-por-75-da-geracao-de-empregos-na-pb/

Combate ao abuso sexual infantil: Professor é preso em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/30/combate-ao-abuso-sexual-infantil-professor-e-preso-em-joao-pessoa/

Infectologista: “Brasil perdeu o timing para erradicar Aedes”

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/30/infectologista-brasil-perdeu-o-timing-para-erradicar-aedes/

Letramento Digital: passo a passo para utilizar o aplicativo ‘Celular Seguro’

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2024/01/30/letramento-digital-passo-a-passo-para-utilizar-o-aplicativo-celular-seguro/

Podcast Minha Aposentadoria: gerente do INSS explica sobre o BPC

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/30/podcast-minha-aposentadoria-gerente-do-inss-explica-sobre-o-bpc/

Aparte: João Azevedo cogita acertar com Romero depois do Republicanos

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/30/aparte-joao-azevedo-cogita-acertar-com-romero-depois-do-republicanos/

PSD implode candidatura única das oposições em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/30/psd-implode-candidatura-unica-das-oposicoes-em-campina-grande/

Após troca de tiros, Polícia apreende armas, munições e explosivos em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/30/apos-troca-de-tiros-policia-apreende-armas-municoes-e-explosivos-em-joao-pessoa/

