O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), localizado em Campina Grande, ganhou nesta terça-feira (30), a doação de um terreno – por parte da prefeitura municipal – que servirá para expansão da unidade e serviços hospitalares.

O terreno, que possui área de 3.507 m² e hoje é usado como estacionamento, deverá servir para ampliar a ala oncológica elevando o patamar de complexidade do tratamento de câncer.

A superintendente do HUAC, a médica Paula Maia, comemorou a doação destacando a importância do hospital para a saúde dos campinenses e paraibanos.

– Tivemos o prazer de receber da prefeitura, das mãos do prefeito Bruno, a doação do terreno que era utilizado como estacionamento e vai nos ajudar a construir, melhorar a nossa ambiência e estrutura de saúde que este ano completará 74 anos. Nós temos um projeto de ampliação da oncologia para subir de nível de complexidade com mais exames, mais patologias e mais tratamentos – disse ela em entrevista repercutida na Rádio Caturité FM.

