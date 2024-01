Prefeitura doa terreno para expansão do HUAC em Campina Grande

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou na tarde desta terça-feira, 30, o termo de doação de um terreno municipal ao Hospital Universitário Alcides Carneiro.

O terreno, que pertencia à Prefeitura de Campina Grande, fica ao lado do HUAC e será utilizado para a expansão da unidade hospitalar, com ênfase no atendimento oncológico.

O terreno tem 3.507 m2. Com a construção, o espaço vai abrigar uma parte administrativa do Hospital Universitário e também uma ala de oncologia adulta.

Com isto, o objetivo da direção é transformar o hospital de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unicom) para Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon).

“Nós entendemos a importância do hospital, não apenas para a gestão e para Campina Grande, mas para toda a população da Paraíba”, disse o prefeito Bruno, ao assinar o termo. O prefeito ressaltou ainda, a parceria estabelecida com o HUAC, já que a Prefeitura de Campina Grande é a maior contratante dos serviços do hospital, com contrato anual superior a R$ 20 milhões em procedimentos.

“Este terreno vai ajudar a melhorar, significativamente, a nossa estrutura e possibilitar ampliarmos nossos serviços. Nós vislumbramos a longo prazo o que estamos chamando de _Novo HU_, visto que, estamos reestruturando todo o hospital”, disse a superintendente do HUAC, a médica Paula Maia.

Também estiveram presentes na solenidade de doação o secretário municipal de Saúde, Carlos Dunga Júnior; a secretária adjunta de Saúde, Carol Gomes; o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marinaldo Cardoso; o procurador-geral do Município, Aécio Melo; o gerente administrativo do HUAC, Alisson Halley; o gerente de atenção à saúde do HUAC, médico Uirá Coury; a gerente de ensino e pesquisa do HUAC, Patrícia Spara; a chefe de divisão administrativa do HUAC, Luísa Morais.

Ainda na solenidade desta terça-feira, o Hospital Universitário cedeu oito macas para os serviços municipais de saúde. “Esse espírito de cooperação em favor do cidadão é o que deve prevalecer”, disse Bruno.

E na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Artur Chioro, que coordena o HUAC, estará assinando a ordem de serviço para a ala pediátrica e oncopediátrica, farmácia e lactário.