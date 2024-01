Governo abre inscrições para linhas de crédito do Empreender PB

O Governo da Paraíba, por meio do Programa Empreender PB, vai abrir inscrições para linhas de crédito, nesta quarta-feira (31), a partir das 8h da manhã.

As inscrições são destinadas para empreendedores que desejam abrir ou ampliar o próprio negócio. A oportunidade de crédito vai atender 29 municípios pertencentes às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 12ª e 14ª regiões.

As linhas de crédito disponíveis são: Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Profissional Liberal e Profissional Liberal Juventudes, totalizando 870 vagas, sendo 30 por município, e um investimento previsto de R$ 6,9 milhões.

Os cadastros podem ser realizados até segunda-feira (5) ou até enquanto existirem vagas disponíveis, apenas por meio do site www.empreender.pb.gov.br .

Para as vagas ofertadas serão atendidos empreendedores dos municípios de Bayeux, Lucena, Caaporã, Sertãozinho, Bananeiras, Belém, Solânea, Casserengue, Cuitegi, Olivedos, São Domingos do Cariri, Barra de Santana, Massaranduba, Areia, Alcantil, Boa Vista, Baraúna, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Parati, Monteiro, São João do Tigre, Prata, Gurinhém, Riachão do Bacamarte, Mogeiro, Baía da Traição, Pedro Régis e Rio Tinto.

Os interessados podem acessar o edital e conferir mais detalhes sobre a documentação obrigatória para cada linha de crédito, por meio do site do Programa.

Empreender PB – É um programa do Governo do Estado destinado a apoiar os empreendedores da Paraíba, disponibilizando financiamento de crédito (empréstimos) com taxas reduzidas de juros para pessoas físicas e jurídicas que desejam iniciar um negócio próprio ou ampliar um já existente.

Seu objetivo é incentivar o empreendedorismo, gerar empregos e renda para os paraibanos, além de desenvolver o potencial econômico de cada região do Estado.

O Programa Empreender Paraíba tem o objetivo de fomentar a atividade de empreendedorismo nos 223 municípios, apoiando e fortalecendo a economia solidária, o microempreendedor individual, o microempresário, negócios de pequeno porte e as cooperativas de produção da Paraíba.

“Precisamos valorizar o segmento da economia no estado da Paraíba. E por essa razão o Programa Empreender PB está sempre ouvindo e atendendo, dentro do que é possível, essas demandas para apoiar o micro e pequeno empreendedor, onde quer que ele esteja. A nossa meta anual é poder investir mais e atender um número cada vez maior de municípios, no intuito de tornar o empreendedorismo paraibano ainda mais forte”, afirmou Fabrício Feitosa, secretário executivo do Empreendedorismo na Paraíba.