A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), em parceria com o Sitrans, realiza no próximo sábado, 3 de fevereiro, a primeira edição do programa Tarifa Zero de 2024. Na data será garantido o transporte gratuito para toda a população da cidade Rainha da Borborema. O programa vai acontecer todo primeiro sábado de cada mês. Todas as linhas do município serão contempladas.

Esta será uma ótima oportunidade para os foliões aproveitarem o transporte para participar dos blocos de pré-carnaval da cidade (a programação pode ser conferida em https://campinagrande.pb.gov.br/prefeitura-divulga-programacao-do-campina-folia-e-carnaval-tradicao/). E para quem não gosta das festividades de Carnaval pode utilizar o transporte gratuito para ir até a região central da cidade e aproveitar o funcionamento do comércio; visitar um familiar ou simplesmente passear com familiares e amigos em um parque ou shopping da cidade.

O programa foi criado no final do ano passado, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, com o objetivo de estimular a economia local. O Tarifa Zero aconteceu em duas datas antes do Natal 2023 e foi considerado um sucesso. Nas duas datas foi constatada uma expressiva adesão ao serviço e a intensa movimentação no comércio, especialmente na área central da cidade.

Para mais informações, sugestões ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a STTP, através do telefone 3341.1517, por ligação ou por mensagem via WhatsApp Mobilidade.