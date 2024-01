Prefeitura de João Pessoa paga salários com reajuste linear

Com reajuste linear de 5% para servidores ativos e inativos, a Prefeitura de João Pessoa efetua o pagamento dos salários dos servidores municipais referente ao mês de janeiro nesta terça (30) e quarta-feira (31). As secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin) já concluíram o fechamento da folha, que inclui também a implantação do novo salário mínimo. Como ocorre desde o início da atual gestão, o pagamento acontece dentro do mês trabalhado.

De acordo com a equipe financeira, o pagamento acontece nesta terça-feira (30), para os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM). Já na quarta-feira (31), é a vez dos servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço receberem seus salários.

O valor do reajuste de 5%, que os servidores receberão neste mês, é superior à inflação acumulada nos doze meses de 2023, que ficou em 4,62%. O impacto gerado na folha, somando também o reajuste do salário mínimo, será de R$ 61 milhões em 2024.