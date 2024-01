Obelisco no centro de Campina Grande está sendo resgatado para visita da população

A prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras, avança nas obras do Parque Evaldo Cruz.

Nesta segunda-feira (29), foi iniciada a revitalização do obelisco com tratamento da estrutura, que conta com várias etapas, como lixamento, lavagem, impermeabilização e pintura.

O obelisco faz parte dos símbolos que remontam ao projeto original e histórico do espaço feito pelo prefeito Evaldo Cruz, em 1975. O monumento foi construído para servir como o marco zero da cidade, com coordenadas urbanas. Além do obelisco, o anfiteatro e o espelho d’água continuam no popularmente conhecido Açude Novo.

“Seguimos avançando nesta importante obra para a cidade de Campina Grande, preservando os detalhes históricos do projeto original que fizeram parte da vida e da memória de inúmeros habitantes que frequentavam o Parque Evaldo Cruz. A gestão do prefeito Bruno Cunha Lima trabalha para entregar 70% da obra até o mês de maio”, explicou o secretário de Obras, Joab Machado.

Nas outras frentes de serviço, as equipes seguem empenhadas nas obras do viaduto, com a concretagem da fundação, finalização dos assentamentos das paredes de contenção, além do trabalho de concretagem das vigas. Por outro lado, a construção das escadarias segue a todo vapor.

Com um investimento de R$ 30 milhões, o Açude Novo será revitalizado com novas estruturas, incluindo quadras poliesportivas, ciclovia, pista de skate e de cooper, playground, espaço pet, quiosques, estacionamento, lojas e banheiros com acessibilidade.

Isso ampliará a área e a capacidade de público do Parque do Povo para diversos eventos ao longo do ano, incluindo o Maior São João do Mundo.