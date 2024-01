O ex-vereador Waldeny Santana, filiado ao partido União Brasil, é o novo coordenador do Procon de Campina Grande. A nomeação foi publicada no Semanário Oficial do Município e em breve o bancário deverá tomar posse.

Nesta segunda-feira (29) ele contou à reportagem do Jornal da Manhã como se deram as negociações para que ele coordenasse o Procon e revelou que quando ainda estava como vereador, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) já tinha interesse em tê-lo em sua equipe de governo.

Ele também afirmou que vai seguir a missão trabalhando para que o Procon seja um órgão mediador e não punitivo.

– O prefeito Bruno conjecturava a nossa participação no governo, sempre nos sondava e consultava sobre a nossa disposição. A coisa se afunilou e agora temos essa missão de dar continuidade ao trabalho do nosso antecessor. Vamos agir como mediador e trabalhar muito para acompanhar o ritmo do prefeito – salientou.

Waldeny também destacou alguns gargalos do Procon e onde deve atuar para que a população possa ser alcançada. Temas como direito do consumidor idoso, preço dos combustíveis e combate ao superendividamento estarão na pauta nos próximos meses.

– A gente tem que trazer informações, porque o Procon é um órgão mediador. Temos que responder perguntas de por que na Alça Sudoeste o combustível é mais barato que dentro da cidade. Estaremos nas ruas, com o ‘Procon nas Ruas’, conversando com as pessoas e defendendo a parte mais frágil que é o consumidor. Também temos que ter uma preocupação com a população idosa, com o superendividamento. Essa é a nossa visão macro da coisa, vamos fazer a catraca girar – pontuou.