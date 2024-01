O pagamento do funcionalismo público estadual referente ao mês de janeiro será efetuado nesta terça-feira (30) e quarta-feira (31). No primeiro dia, recebem os aposentados e pensionistas e, no segundo dia, os servidores da ativa das administrações direta e indireta.

O anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo, nesta segunda-feira (29), durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara.

A folha de janeiro já irá contemplar os servidores estaduais com o reajuste salarial linear de 5%, anunciado pelo chefe do Executivo estadual no início do mês.

Além disso, foi garantido o pagamento do piso nacional dos professores e a incorporação de mais 20% da bolsa desempenho para as Forças de Segurança, além do reajuste do salário mínimo.

“Nós continuamos honrando o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado, o que fazemos desde janeiro de 2019, e teremos uma injeção de mais de R$ 700 milhões na economia, já com os salários reajustados, fazendo com que a gente possa continuar gerando emprego e renda. Esses recursos circulam na economia e fazem com que a gente tenha uma Paraíba cada vez mais forte, cumprindo o nosso papel de criar um ambiente favorável para novos negócios”, frisou o governador João Azevêdo.

Calendário de pagamento:

30/01 – aposentados e pensionistas

31-01 – servidores da ativa das administrações direta e indireta