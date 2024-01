Veja abaixo as notícias mais lidas, neste domingo, no noticiário do Paraibaonline

Especial: técnica inovadora detecta câncer de pulmão sem exame de imagem ou agulhas

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/28/especial-tecnica-inovadora-detecta-cancer-de-pulmao-sem-exame-de-imagem-ou-agulhas/

Polícia cumpre seis mandados de prisão em ações pelo estado

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/28/policia-cumpre-seis-mandados-de-prisao-em-acoes-pelo-estado/

Novo prazo para inscrições em concurso público na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/28/novo-prazo-para-inscricoes-em-concurso-publico-na-paraiba/

Governo anterior: Fraudes bilionárias no programa Farmácia Popular

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/28/governo-anterior-fraudes-bilionarias-no-programa-farmacia-popular/

Ex-superministro de Lula faz alerta ao PT e ao presidente

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/28/e-ex-superministro-de-lula-faz-alerta-ao-pt-e-ao-presidente/

Queda de avião provoca a morte de sete pessoas; veja detalhes

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/28/queda-de-aviao-provoca-a-morte-de-sete-pessoas-veja-detalhes/

Sine João Pessoa: mais de 280 vagas de trabalho nesta segunda-feira

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/28/sine-joao-pessoa-mais-de-280-vagas-de-trabalho-nesta-segunda-feira/

Botafogo-PB vence CSP e assume a liderança do Paraibano

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-pb-vence-csp-e-assume-a-lideranca-do-paraibano/

Campinense bate São Paulo Crystal e comemora a primeira vitória

https://paraibaonline.com.br/esportes/campinense-bate-sao-paulo-crystal-e-comemora-a-primeira-vitoria/

Em jogo de muitas expulsões, Sousa vence Serra Branca no Marizão

https://paraibaonline.com.br/esportes/em-jogo-de-muitas-expulsoes-sousa-vence-serra-branca-no-marizao/

Instagram adota novas restrições para adolescentes

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2024/01/28/instagram-adota-novas-restricoes-para-adolescentes/

Dom Manoel Delson: A missão é um dever de amor!

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/a-missao-e-um-dever-de-amor-2/

Campina Grande inicia semana com mais de 380 vagas de emprego

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/28/campina-grande-inicia-semana-com-mais-de-380-vagas-de-emprego/

Festival Forró Verão é encerrado com sucesso de público na orla de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/28/festival-forro-verao-e-encerrado-com-sucesso-de-publico-na-orla-de-joao-pessoa/

Unifacisa vence Franca e conquista inédita vaga na semi da Copa Super 8

https://paraibaonline.com.br/esportes/unifacisa-vence-franca-e-conquista-inedita-vaga-na-semi-da-copa-super-8/

Menos de 8% das cidades brasileiras têm leis de antenas adaptadas a 5G

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/28/menos-de-8-das-cidades-brasileiras-tem-leis-de-antenas-adaptadas-a-5g/

Uso do reconhecimento facial preocupa entidades

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/28/uso-do-reconhecimento-facial-preocupa-entidades/

Em uma semana, concurso unificado registrou um milhão de inscritos

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/28/em-uma-semana-concurso-unificado-registrou-um-milhao-de-inscritos/

Podcast: entenda como implantar uma cerca viva

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/28/podcast-entenda-como-implantar-uma-cerca-viva/

Mulher morre e companheiro dela é baleado após saírem de UPA

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/28/mulher-morre-e-companheiro-dela-e-baleado-apos-sairem-de-upa/

Banco Central alerta sobre aumento de golpes no Sistema de Valores a Receber

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/28/banco-central-alerta-sobre-aumento-de-golpes-no-sistema-de-valores-a-receber/

