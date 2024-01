Adolescente de Campina Grande é resgatado após tentar atravessar duas praias

Um adolescente de 15 anos, natural de Campina Grande, foi resgatado após um incidente de afogamento ao tentar atravessar a nado da praia de Camboinha até Areia Vermelha, em Cabedelo, Paraíba, na última sexta-feira (26).

O jovem foi retirado da água por pessoas em um catamarã, enquanto os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros chegaram a tempo para prestar os primeiros socorros.

O adolescente apresentava um grau 3 de afogamento, evidenciado por espuma na boca e/ou nariz, com presença de pulso radial. Dentro do catamarã, os bombeiros realizaram procedimentos de emergência, incluindo a aplicação de oxigenoterapia e aquecimento do paciente, considerando o risco de hipotermia associado ao afogamento.

O atendimento contou com a participação de uma médica que estava de folga e uma equipe da Capitania dos Portos, que ofereceram apoio aos bombeiros. Após os primeiros socorros, o adolescente recobrou a consciência, embora ainda estivesse desorientado.

A vítima foi transportada para o Hospital de Trauma de João Pessoa pela viatura de resgate do Corpo de Bombeiros, onde passou por procedimentos médicos de emergência. Felizmente, recebeu alta no início da noite do mesmo dia.