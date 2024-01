No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros explicou como implantar uma cerca viva.

A cerca viva tem várias funções importantes. Para implantar uma cerca viva, observe o clima e o solo para escolher bem a planta.

Considere a taxa de crescimento e a manutenção, além da altura e largura máxima das plantas.

Decida se prefere plantas perenes ou as que perdem as folhas. Também meça as áreas onde a cerca vai ficar.

Ouça o podcast completo: