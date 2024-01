A condição de muitas nuvens sobre grande parte do Estado está associada a configuração dos ventos em altos e médios níveis da atmosfera combinada com as altas temperaturas e o alto teor de umidade presente no ar. No decorre do dia poderão ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada, por vezes forte, sobre áreas das regiões do Cariri, Sertão , Alto Sertão e Litoral, podendo se estender pontual para as demais regiões.

* Aesa