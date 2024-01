No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer Massaranduba, Rodrigo Barbosa, falou sobre fossa séptica biodigestora.

Cerca de 90% da zona rural não tem tratamento de esgoto.

O esgoto pode ter um tratamento desenvolvido pela Embrapa, fabricado com três caixas d’água. Dessa forma, se forma a fossa séptica biodigestora.

Ouça o podcast completo: