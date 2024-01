O prefeito Bruno Cunha Lima inaugurou, no final da manhã deste sábado, 27, o Monumento pelo transcurso dos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Na ocasião, também houve homenagem à memória do pastor Salatiel Silvestre, na Avenida Floriano Peixoto, no bairro do São José.

Em seu discurso, após a leitura de trechos bíblicos, na presença de centenas de evangélicos, lideranças cristãs e após apresentações de bandas de música, o prefeito Bruno destacou a importância do trabalho de evangelização promovido pela Assembleia de Deus ao longo de um século de atuação na cidade. Ele prestou a sua homenagem às lideranças da denominação na cidade, citando personalidades da igreja que muito contribuíram para o desenvolvimento local, a exemplo do escritor e historiador Josué Silvestre.

Bruno enalteceu, sobretudo, a trajetória do homenageado, pastor Salatiel Silvestre, lembrando que ele, e outros tantos lideres cristãos, contribuíram para a construção de uma sociedade melhor, com base nos princípios e ensinamentos da Palavra de Deus. Por isso, também, inspirado nestes exemplos de homens de Deus, anunciou que, em breve, haverá de concretizar a construção de mais uma praça na cidade, desta feita com a instalação de um ponto de pregação do Evangelho.

Por sua vez, a arquiteta Rose Melo informou que o espaço onde se encontra instalado o Monumento do Centenário da Assembleia de Deus, foi revitalizado em apenas 15 dias, passando a contar com piso intertravado (antiderrapante), moderna iluminação (a base de leds), implantação de bancos, novos canteiros, renovação da parte de paisagismo, com novas plantas e gramados.

O monumento foi concebido para ter uma estrutura que descrevesse a própria Igreja Assembleia de Deus, que é uma denominação avivada, daí a praça ter um formato de chama, simbolizando o fogo do Espírito Santo.

Outros pronunciamentos

Antes do discurso do prefeito, fizeram uso da palavra diversas autoridades e lideranças evangélicas: Gunnar Silvestre (filho do homenageado); pastor Emídio Brito; pastor Dari Ferreira (presidente da Assembleia de Deus) e os vereadores Saulo Noronha e Alexandre do Sindicato (autor da propositura de reforma da praça). Todos agradeceram o empenho da administração em atender aos mais legítimos pleitos do povo cristão de Campina Grande. Ainda presentes ao evento inaugural os secretários Carlos Dunga Júnior (Saúde) e Marcos Alfredo (Chefia de Gabinete e Codecom).