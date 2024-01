Canal de Bodocongó: Prefeitura de Campina segue em ritmo avançado na execução da obra

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (SECOB), segue em ritmo avançado na execução da obra da segunda fase do Canal de Bodocongó.

Orçado em cerca de R$ 35 milhões, a revitalização do canal possibilitará a transformação da área, além de melhorar a infraestrutura e mobilidade urbana de diversos bairros.

“Seguimos avançando com o programa Obra Pra Todo Lado e estamos trabalhando para seguir o cronograma. O piso do canal já está finalizado, a parede segue na fase final de execução. A ponte que interligará o canal à rua Iara Amaral já se encontra com as fundações finalizadas, e a equipe segue trabalhando nos pilares que sustentarão a ponte”, explicou Joab Machado, secretário de Obras de Campina Grande.

O novo canal contará com ciclovias, áreas de passeio, área verde, rampas, faixas de travessia e todo o piso tátil para pessoas com deficiência visual. Contribuindo para a transformação da Rainha da Borborema, beneficiando diretamente os bairros de Santa Rosa, Bodocongó, Malvinas e Santa Cruz.

A revitalização do Canal de Bodocongó mudará a dinâmica por completo, principalmente da Zona Oeste da cidade, favorecendo a fluidez do trânsito e valorização da região. Após a finalização da segunda etapa, a licitação da terceira etapa será aberta para a realização da interligação da ponte da rua Iara Amaral com a Avenida Francisco Lopes de Almeida.