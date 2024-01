Veja o que foi destaque no noticiário do Paraibaonline

Saiba abaixo o que foi destaque no noticiário do Paraibaonline nesta quinta-feira.

Empresa Gol protocola pedido de recuperação judicial; saiba como ficam os voos

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/25/empresa-gol-protocola-pedido-de-recuperacao-judicial-saiba-como-ficam-os-voos/

Confira cinco dicas do Sebrae para o seu negócio no Carnaval

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/25/confira-cinco-dicas-do-sebrae-para-o-seu-negocio-no-carnaval/

Unimed é condenada a indenizar paciente acometida de infecção

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/25/unimed-e-condenada-a-indenizar-paciente-acometida-de-infeccao/

Equipes do SAMU salvam bebê de engasgo em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/25/equipes-do-samu-salvam-bebe-de-engasgo-em-campina-grande/

Veja como será o ´novo´ Capitólio no centro de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/25/veja-como-sera-o-novo-capitolio-no-centro-de-campina-grande/

Saiba quais são as marchinhas mais tocadas no carnaval

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/25/saiba-quais-sao-as-marchinhas-mais-tocadas-no-carnaval/

STTP apresenta programa Tarifa Zero aos diretores do Campinense e do Treze

https://paraibaonline.com.br/esportes/sttp-apresenta-programa-tarifa-zero-aos-diretores-do-campinense-e-do-treze/

Corinthians bate Cruzeiro e conquista a sua 11ª taça da Copinha

https://paraibaonline.com.br/esportes/corinthians-bate-cruzeiro-e-conquista-a-sua-11a-taca-da-copinha/

SUS: ministra informa data para vacina contra a dengue

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/25/sus-ministra-informa-data-para-vacina-contra-a-dengue/

Dengue: 12 mortes e mais de 120 mil casos prováveis no Brasil

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/25/dengue-12-mortes-e-mais-de-120-mil-casos-provaveis-no-brasil/

Dia do Carteiro: profissional fala sobre os desafios enfrentados na jornada de trabalho

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/25/dia-do-carteiro-profissional-fala-sobre-os-desafios-enfrentados-na-jornada-de-trabalho/

Cantora quebra o nariz e mostra hematomas nas redes sociais

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/01/25/cantora-quebra-o-nariz-e-mostra-hematomas-nas-redes-sociais/

Economista ressalta importância do planejamento financeiro

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/25/economista-ressalta-importancia-do-planejamento-financeiro/

Prefeito diz quando a programação do Maior São João do Mundo será lançada e anuncia atrações

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/25/prefeito-informa-quando-a-programacao-do-maior-sao-joao-do-mundo-2024-sera-lancada/

Bruno admite possibilidade de ter vice indicado por Romero Rodrigues

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/25/bruno-admite-possibilidade-de-ter-vice-indicado-por-romero-rodrigues/

Mercado da moda: quase 80% das empresas ativas na Paraíba são MEIs

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/25/mercado-da-moda-quase-80-das-empresas-ativas-na-paraiba-sao-meis/

PF investiga fraude em histórico escolar de prefeito na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/25/pf-investiga-fraude-em-historico-escolar-de-prefeito-na-paraiba/

Treinamento para Jovem Aprendiz: Sine de Campina Grande oferece 100 vagas

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/25/treinamento-para-jovem-aprendiz-sine-de-campina-grande-oferece-100-vagas/

Prefeitura de João Pessoa prorroga inscrições para concursos

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/25/prefeitura-de-joao-pessoa-prorroga-inscricoes-para-concursos/

Empresa de telemarketing oferece mais de 300 vagas de emprego Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/25/empresa-de-telemarketing-oferece-mais-de-300-vagas-de-emprego-campina-grande/

Podcast: INSS não oferece apenas a aposentadoria; saiba os vários benefícios

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/25/podcast-inss-nao-oferece-apenas-a-aposentadoria-saiba-os-varios-beneficios/

Secretário de Saúde de CG esclarece sobre marcação de consultas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/25/secretario-de-saude-de-cg-esclarece-sobre-marcacao-de-consultas/

Justiça no Brasil tem gastos exagerados; veja detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/25/justica-no-brasil-tem-gastos-exagerados-veja-detalhes/

Empresário se afasta do PP e assume cargo na Prefeitura de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/25/empresario-se-afasta-do-pp-e-assume-cargo-na-prefeitura-de-campina-grande/

Aparte: papa Francisco reflete sobre a inteligência artificial

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/25/aparte-papa-francisco-reflete-sobre-a-inteligencia-artificial/

