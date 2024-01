João Azevêdo e o ministro anunciam mais investimentos no Porto de Cabedelo

Ogovernador João Azevêdo e o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, inauguraram, na manhã desta sexta-feira (26), o truck center do Porto de Cabedelo.

O espaço era uma demanda antiga dos usuários e da população de Cabedelo, que sofria com a falta de estacionamento para os caminhões que atendem o Porto, o que causava diversos transtornos, principalmente para a mobilidade urbana do município.

Na ocasião, Sílvio Costa Filho anunciou investimentos de R$ 20 milhões, que irão contemplar o dique e o molhe (quebra-mar) do Porto.

O truck center é uma iniciativa conjunta do Ministério de Portos e Aeroportos e do Governo da Paraíba, por meio da Companhia Docas Paraíba, com execução do Consórcio PB Truck Center, composto pelas empresas Marajó Logística, Campinense Transportes e RL Construções. Foram investidos R$ 16 milhões na obra.

Ao inaugurar o truck center do Porto de Cabedelo, o governador João Azevêdo destacou a importância da obra tanto para os caminhoneiros quanto para a população de Cabedelo.

“Estamos vivendo um momento diferenciado na Paraíba — momento em que o Estado tem uma capacidade de investimentos nunca visto antes. Investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da Paraíba, e esses investimentos que o nosso Governo tem feito no Porto de Cabedelo vêm neste sentido”, afirmou.

“No nosso Governo, de 2019 até o momento, já foram investidos em Cabedelo R$ 228 milhões, criando as condições para um ambiente de negócios seguro. E hoje a Paraíba é um porto seguro, um porto seguro em todas as áreas — pela gestão fiscal responsável que conseguimos, sendo rating A no Tesouro Nacional por três anos consecutivos”, ressaltou o chefe do Executivo estadual.

O ministro Sílvio Costa Filho, por sua vez, externou satisfação por mais um momento de desenvolvimento na Paraíba.

“O governador João Azevêdo tem feito um governo focado na gestão pública, na boa governança, na responsabilidade fiscal, buscando resultados. São grandes entregas não só na área de desenvolvimento econômico, mas sobretudo na área social. Então é muito bom poder participar de um momento tão importante como esse. O governador João Azevêdo tem tido um olhar estratégico para o Porto de Cabedelo, porque na hora que o porto cresce, o Estado da Paraíba se desenvolve”, disse o ministro, que esteve acompanhado do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Alex Avila.

O presidente da Companhia Docas Paraíba, Ricardo Barbosa, ressaltou que a chegada do truck center vem solucionar diversos problemas enfrentados pela população de Cabedelo.

“Eram constantes os engarrafamentos, caminhoneiros enfrentando furtos de combustível e toda população prejudicada. Além da solução desses problemas, os investimentos no Porto de Cabedelo, que vive um momento especial nos seus 89 anos, nunca antes visto. Vida longa ao Porto de Cabedelo, com mais conquistas e vitórias”, comentou.

O presidente do Consórcio PB Truck Center, Arlan Rodrigues, ressaltou que, nas últimas três décadas, nunca foram vistas as transformações que vêm ocorrendo no Porto de Cabedelo.

“Só na área de porto, estamos há aproximadamente três décadas operando aqui no Porto de Cabedelo. E posso testemunhar que o Porto de Cabedelo nunca viveu um momento especial como este que está vivendo agora”, enfatizou, citando intervenções como a dragagem do equipamento e as melhorias no ambiente de negócios, observação que ele estendeu também ao Governo Federal.

O presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool na Paraíba (Sindalcool-PB), Edmundo Barbosa, disse que a entrega do truck é fundamental para que o carregamento de navios ganhe um fluxo contínuo.

“O truck center vem oferecer um fluxo mais contínuo para o carregamento de navios. Você tem sempre que considerar o prazo de carregamento, e agora nós temos um facilitador para a redução. Por isso eu acredito que a exportação de açúcar pelo Porto de Cabedelo, fato histórico que ocorreu em 2023, seja ampliada em até dez vezes”, comentou.

Com 90 mil m² de área, o truck center vem se somar a uma série de investimentos que o Porto de Cabedelo recebeu apenas nos últimos 12 meses — R$ 160 milhões no total, contemplando aumento da dragagem, construção de subestação de energia, reforma de armazéns, entre outros benefícios. Outros R$ 26 milhões em investimentos estão na fase licitatória, para requalificação de toda a área primária.

A solenidade de inauguração do truck center do Porto de Cabedelo foi acompanhada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; pelos deputados federais Raniery Paulino, Mersinho Lucena, Murilo Galdino e Hugo Motta; pelo presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo; pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, assim como pelos deputados estaduais João Gonçalve, Francisca Motta, Alexandre de Zezé, Sílvia Benjamin e Wilson Filho, entre outros. Auxiliares da gestão estadual também estiveram presentes ao evento, entre eles Deusdete Queiroga (Infraestrutura e Recursos Hídricos); Gilmar Martins (Planejamento); Roberto Paulino (secretário chefe de Governo), Wilson Santiago (secretário de Representação Institucional) e Ronaldo Guerra (Chefia de Gabinete), entre outros.

Ainda estiveram presentes na solenidade gestores de diversos municípios da Paraíba e lideranças empresariais e sindicais.

Visitação — Pouco antes da inauguração do truck center, o governador João Azevêdo e o ministro Sílvio Costa Filho, além das demais autoridades, visitaram o “Porto que Cuida”, um dos pilares do projeto “Porto Cidade”. O Porto que Cuida tem como objetivo a promoção e o bem-estar da população de Cabedelo — consultas médicas e exames laboratoriais estão entre os principais serviços oferecidos à população de Cabedelo e à comunidade portuária como um todo.