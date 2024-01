Entenda como é feita a escolha de árvores para arborizar as praças de Campina Grande

A Coordenadora do Meio Ambiente de Campina Grande, Lilian Ribeiro, revelou, durante participação na Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (26), como é feita a escolha de plantas na hora da construção de praças no município.

Conforme ela, as equipes ambientais avaliam e direcionam o planejamento do projeto de acordo com o objetivo de cada praça.

Lilian afirmou que praças onde existem a prática de atividades físicas, por exemplo, não podem ter plantas com espinhos e apontou que esses critérios são estudados de forma particular para cada projeto para seguir objetivos que valorizem a sustentabilidade.

– Nós temos uma forma de trabalhar intersetorial. Quando a Seplan lança um projeto visa critérios como mobilidade urbanas. Sentamos para discutir a arborização verificando, por exemplo, quais plantas podem ser colocadas nas praças e é o nosso papel discutir e dizer que certas plantas não são adequadas, porque a praça é utilizada para piquenique, ou se for utilizada para atividades não pode ter plantas com espinhos, se for um jardim sensorial precisa de plantas que despertam os sentidos. Estamos sempre trabalhando em equipe e buscando cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável – frisou.