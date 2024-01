A troca de árvores da espécie algaroba em Campina Grande vai acontecer. O projeto, que é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público, aponta que as algarobas da Avenida Almirante Barroso devem ser trocadas por outra espécie nativa.

O “transplante”, como é chamado o processo de troca, está acontecendo de forma gradativa, conforme explicou a coordenadora do Meio Ambiente do município, Lilian Ribeiro.

À reportagem da Rádio Caturité FM, ela falou nesta sexta-feira (26), que como a avenida é muito movimentada, o processo deve ser feito gradativamente e que as equipes ambientais estão empenhadas nessa função.

Lilian também explicou quais espécies podem substituir as algarobas sem causar prejuízos à mobilidade urbana e à infraestrutura da cidade.

– Todas as algarobas vão precisar ser trocadas, de forma gradativa. Essa troca está acontecendo aos poucos e precisa ser por uma espécie nativa, como palmeira, ipê ou pata de vaca. É um projeto a longo prazo porque é uma via muito movimentada, com muito fluxo. A princípio, por causa da iluminação pública, optamos pela palmeira – revelou.

Veja a reportagem completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

