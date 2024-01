No quadro ‘Momento UAMA’, do programa Conexão Caturité, a advogada Glauce Jácome falou sobre como a legislação precisa ser constantemente avaliada e contextualizada de acordo com as necessidades.

Quando as legislações são formuladas, devem dialogar diretamente com a realidade. Quando o código de defesa do consumidor foi elaborado, havia uma realidade da pessoa idosa.

De acordo com Glauce, o código de defesa do consumidor diz que, se houver aproveitamento da idade para aplicação de venda, haverá uma penalidade.

Ouça o podcast completo e saiba mais.