O Governo da Paraíba assinou o termo de autorização para reforma do Sine Estadual em Campina Grande, equipamento vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. As obras, orçadas em mais de R$ 106 mil, serão iniciadas na próxima segunda-feira (29) e têm o prazo de dois meses para serem finalizadas, com entrega prevista para o final do mês de março.

A reforma da sede na Rua Aristides Lobo, 163, bairro de São José, proporcionará uma estrutura adequada à prestação de serviços, que vão da emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social até a oferta de vagas de emprego, ao encaminhamento do seguro-desemprego e à promoção de cursos de qualificação.

Atualmente, o Sine-PB funciona em Campina Grande com postos de atendimento na Casa da Cidadania do centro e no Partage Shopping.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, o Sine é um dos equipamentos mais importantes na gestão pública por abrir caminhos para a autonomia humana. “O Sine articula a empregabilidade abrindo caminhos para a conquista da autonomia, da obtenção de renda. Ao iniciarmos a reforma do Sine em Campina, demonstramos o respeito e o reconhecimento a este equipamento que promove cidadania e dignidade humana”.

Além da oferta de vagas diárias, o Sine-PB intermedia e encaminha trabalhadores ao mercado de trabalho, por meio de parcerias com empresas que precisam realizar seleção para a contratação de um grande número de colaboradores em curto espaço de tempo.