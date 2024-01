Em Assembleia Geral realizada nesta terça-feira (23), com caráter informativo, o Sintab manteve encontro com os servidores de Campina Grande para relatar todo o processo de negociação do sindicato com os secretários do município realizadas no início deste ano. A direção irá convocar nas próximas semanas Assembleias Setoriais para tratar das pautas específicas de cada categoria.

Por ora, confirmado na próxima quarta-feira (31), Assembleia da Saúde, com local a ser divulgado nos próximos dias; e após reunião de hoje com o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, também será organizado o material para divulgação da Assembleia com os Profissionais da Educação.

Entre as pautas reprimidas dos servidores estão: risco de vida dos vigias, que está congelado há anos; os 5% de gratificação do pessoal de apoio; a previsão de reajuste dos servidores que consta na LOA de 6%; retrocesso na educação infantil; a antecipação da Data-Base da Saúde para o mês de janeiro; reformulação do PCCR da Saúde; entre outros pontos que serão levantados nas próximas Assembleias.

A diretora Maria Dapaz destacou a ação judicial que deu ganho de causa ao Sintab, garantindo aos diretores das escolas e creches eleitos democraticamente concluírem os seus mandatos. Entretanto, ela ressaltou: “É preciso que os gestores procurem o jurídico do Sintab e entrem com ação individual para garantirem a conclusão dos seus mandatos”, disse ela.

Dapaz disse também que os precatórios do Fundef continuam pendentes na Justiça e nada foi definido ainda: “Cuidado com fake news que circulam nas redes sociais”.