Sine de João Pessoa encaminha para 120 vagas em empresa de internet

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está encaminhando candidatos para concorrerem a 120 postos de trabalho em uma empresa de serviços de internet.

Todas as vagas são referentes à função de operador de serviços de campo (instalador/reparador). Para participar do processo seletivo, os interessados devem se dirigir à sede do Sine-JP, até a próxima terça-feira (30), para retirar a carta de encaminhamento.

A função disponibilizada não exige experiência comprovada em carteira. A atuação do profissional será na área técnica, com trabalho em altura, especificamente, na instalação e reparo da internet na casa do cliente. É necessário possuir CNH categoria B.

A equipe do Sine-JP estará a postos, até terça-feira, para emitir a carta de encaminhamento aos profissionais que se encaixarem nesse perfil. Eles devem pegar a carta na sede do serviço, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no Varadouro, das 8h às 16h. A seleção ficará sob responsabilidade da própria empresa e acontecerá já na próxima semana, em local a ser divulgado.