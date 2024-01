Servidores voltam a fazer protesto contra reajuste de 5% anunciado pelo governo

Nesta quarta-feira (24), servidores estaduais da Paraíba retomaram os protestos em João Pessoa, manifestando insatisfação com o reajuste salarial de 5% anunciado pelo governador João Azevedo (PSB).

A ação ocorreu na Avenida Ministro José Américo de Almeida, em frente à Granja Santana, residência oficial do governador.

Os servidores, concentrados desde as 10h em frente à Granja do Governador, bloquearam a faixa no sentido praia-Centro, reivindicando uma reparação salarial de 22%.

Integrantes do Fórum de Servidores Públicos da Paraíba destacaram a presença de representantes de diversos setores do estado no protesto.

*com informações da TV Cabo Branco