O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, realizou uma visita técnica na tarde desta terça-feira (23) às obras de pavimentação no distrito de Galante. Com um investimento superior a R$ 3,2 milhões, esse é mais um pacote de ruas que faz parte do “Programa Obra Para Todo Lado”.

“Estamos realizando a pavimentação dessas ruas em paralelepípedo, com todo o serviço de drenagem e infraestrutura urbana, viabilizando a mobilidade da população, além de possibilitar uma maior qualidade de vida às pessoas que residem no distrito”, comemorou o prefeito, que esteve acompanhado na vistoria do secretário de Obras de Campina Grande, Joab Machado, e do superintendente Vitor Ribeiro (STTP).

As obras no distrito foram iniciadas neste mês de janeiro. No total, 15 vias estão sendo beneficiadas, facilitando o acesso de pedestres e veículos, além de valorizar a área. A gestão tem planejado as pavimentações das ruas da cidade que mais necessitam e segue em ritmo avançado na execução.

Vários bairros já foram contemplados com o “Programa Obra Para Todo Lado”, segundo Joab Machado, como o Conjunto Ronaldo Cunha Lima, Catingueira, Santa Rosa e Santo Antônio, que segue em execução. Além das mais de 300 ruas que já foram pavimentadas, as avenidas Félix Araújo e Plínio Lemos estão sendo abertas.