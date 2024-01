Prefeito de Boa Vista anuncia reajuste para várias categorias

O prefeito de Boa Vista, André Gomes, anunciou nesta quarta-feira, 24, o envio à Câmara de Vereadores de projetos de leis com reajuste para os professores ativos e inativos, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e servidores públicos efetivos em geral.

Para o magistério, o aumento é da ordem de 13,56% retroativo a 1° de janeiro e beneficiando tanto os professores efetivos da ativa quanto os aposentados. “Uma alegria poder fazer esse anúncio no Dia Internacional da Educação”, comemorou o prefeito.

Também foi entregue ao legislativo o projeto de lei que concede reajuste aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias estabelecendo o valor de R$ 2.824, em conformidade ao piso nacional da categoria.

André Gomes ainda confirmou que os todos servidores efetivos, aposentados e pensionistas serão contemplados com o reajuste.

Os projetos foram entregues por André Gomes, acompanhado pela secretária de Educação do Município, Berlita Macedo, diretamente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Fernando Aires, que informou que os projetos serão apreciados em sessão extraordinária na próxima sexta-feira.

“A despeito de todas as adversidades e desafios que marcam o cenário econômico nacional e afetam diretamente os municípios, temos o compromisso da valorização dos servidores e, por isso, diante do zelo administrativo e da diligência com nossas receitas, podemos anunciar este reajuste para os servidores boa-vistenses”, frisou André Gomes.