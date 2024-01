Não é o BBB, mas dê uma ´espiada´ no que foi destaque no Paraibaonline

Veja abaixo as notícias que foram destaque no noticiário do Paraibaonline nesta segunda-feira.

Vídeo celebra história do ´Capitólio´ em Campina: para assistir e se emocionar

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/23/video-celebra-historia-do-capitolio-em-campina-para-assistir-e-se-emocionar/

Presidente do Campinense pede desculpas aos torcedores

https://paraibaonline.com.br/esportes/presidente-do-campinense-pede-desculpas-aos-torcedores/

Três deputados paraibanos comandarão liderança na Câmara Federal

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/tres-deputados-paraibanos-comandarao-lideranca-na-camara-federal/

Ex-procurador é condenado por estelionato

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/23/ex-procurador-e-condenado-por-estelionato/

Saiba quem é o prefeito mais popular do Brasil no Instagram

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/saiba-quem-e-o-prefeito-mais-popular-do-brasil-no-instagram/

Senadores passam a contar com ´auxílio-impulsionamento´

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/senadores-passam-a-contar-com-auxilio-impulsionamento/

O carão de vereadora de Campina em seus colegas de Legislativo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/23/o-carao-de-vereadora-de-campina-em-seus-colegas-de-legislativo/

Servidores federais insistem em não voltar ao trabalho presencial

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/servidores-federais-insistem-em-nao-voltar-ao-trabalho-presencial/

Presidente do Supremo pede que juízes usem linguagem simples

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/presidente-do-supremo-pede-que-juizes-usem-linguagem-simples/

Começa o loteamento de cargos na Caixa Econômica Federal

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/comeca-o-loteamento-de-cargos-na-caixa-economica-federal/

Pré-Olímpico: Brasil tem vitória magra; gol da ́joia da coroa´

https://paraibaonline.com.br/esportes/pre-olimpico-brasil-tem-vitoria-magra-golpe-da-joia-da-coroa/

Concurso da Anvisa tem 50 vagas e salário de mais de R$ 16 mil

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/23/concurso-da-anvisa-tem-50-vagas-e-salario-de-mais-de-r-16-mil/

Guarda-vidas: Profissional pede que população redobre os cuidados no período de férias

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/23/guarda-vidas-profissional-pede-que-populacao-redobre-os-cuidados-no-periodo-de-ferias/

Saiba tudo sobre a vacina contra a dengue no SUS

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/23/saiba-tudo-sobre-sobre-a-vacina-contra-a-dengue-no-sus/

Enem: estudantes da Rede Estadual superam marca de 500 redações de excelência

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/23/enem-estudantes-da-rede-estadual-superam-marca-de-500-redacoes-de-excelencia/

Provável assassino de Marielle Franco aceitou acordo de delação

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/provavel-assassino-de-marielle-franco-aceitou-acordo-de-delacao/

Sai nova pesquisa de avaliação do Governo Lula; veja os números

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/sai-nova-pesquisa-de-avaliacao-do-governo-lula-veja-os-numeros/

Acompanhante filma barata em suco de paciente de hospital de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/23/acompanhante-filma-barata-em-suco-de-paciente-de-hospital-de-joao-pessoa/

Pornografia infantil: Mãe e avó são presas por vender imagens de menina em JP

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/23/mae-e-avo-sao-presas-por-vender-imagens-de-adolescente-em-joao-pessoa/

PMCG vai promover capacitação para cadastramento na plataforma Gov.br

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2024/01/23/pmcg-vai-promover-capacitacao-para-cadastramento-na-plataforma-gov-br/

Craque do Palmeiras opina sobre comparações com Ronaldo e Pelé

https://paraibaonline.com.br/esportes/craque-do-palmeiras-opina-sobre-comparacoes-com-ronaldo-e-pele/

Secretário explica quais professores de Campina terão aumento de salário

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/23/secretario-explica-quais-os-professores-de-cg-terao-aumento-de-salario/

Entrevista: Treinador de futebol explica como seguir carreira na área

https://paraibaonline.com.br/esportes/entrevista-treinador-de-futebol-explica-como-seguir-carreira-na-area/

Hospital de Amor divulga vagas para médicos em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/23/hospital-de-amor-divulga-vagas-para-medicos-em-campina-grande/

Governo ampliará isenção do Imposto de Renda; saiba detalhe

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/23/governo-ampliara-isencao-do-imposto-de-renda-saiba-detalhes/

Brasil teve mais de mil desastres naturais em 2023

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/brasil-teve-mais-de-mil-desastres-naturais-em-2023/

33 anos de resistência: Bloco da Saudade vai às ruas de Campina no sábado

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/23/33-anos-de-resistencia-bloco-da-saudade-vai-as-ruas-de-campina-no-sabado/

Sisu: nota de corte parcial está disponível para consulta

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/23/sisu-nota-de-corte-parcial-esta-disponivel-para-consulta/

Clubes se preparam para segunda rodada do Paraibano 2024

https://paraibaonline.com.br/esportes/clubes-se-preparam-para-segunda-rodada-do-paraibano-2024/

Justiça eleitoral cassa governador pela terceira vez

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/justica-eleitoral-cassa-governador-pela-terceira-vez/

Diretoria do Campinense promete fortalecer time no Estadual

https://paraibaonline.com.br/esportes/diretoria-do-campinense-promete-fortalecer-time-no-estadual/

Lula mantém proposta do Congresso e dobra valor do fundo eleitoral

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/lula-mantem-proposta-do-congresso-e-dobra-valor-do-fundo-eleitoral/

Avança o processo que poderá resultar na cassação de Sergio Moro

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/23/avanca-o-processo-que-podera-resultar-na-cassacao-de-sergio-moro/

Na Globo: nova versão da novela ‘Renascer’ estreia com fôlego

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/23/na-globo-nova-versao-da-novela-renascer-estreia-com-folego/

