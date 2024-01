Boto-cinza é encontrado morto em Cabedelo

Um boto-cinza foi descoberto sem vida na praia de Jacaré, localizada no município de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. O corpo do animal foi encontrado pelo secretário de Meio Ambiente de Cabedelo, Francisco Urtiga.

O Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho, juntamente com a Fundação Mamíferos Aquáticos, transportou o corpo do boto para uma base do projeto localizada na Barra do Rio Mamanguape. Lá, será realizada uma necropsia e coletadas amostras para exames para determinar a causa da morte do animal.

Os resultados dos exames laboratoriais são esperados em cerca de 30 dias.

O professor João Carlos Gomes Borges, coordenador do Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho e diretor de pesquisa e manejo da Fundação Mamíferos Aquáticos, ressaltou que o boto-cinza é uma espécie comum em todo o litoral paraibano.

“Por ser uma espécie costeira, está bastante suscetível às atividades humanas existentes, dentre elas a pesca e, consequentemente, muita das vezes, pode acontecer o emalhe acidental”, explicou o biólogo.

O boto-cinza, quando adulto, pode pesar entre 70 e 100 quilos e medir de 1,8 a 2,1 metros. Atualmente, a espécie está classificada como “vulnerável” na lista de espécies ameaçadas de extinção do Brasil.

*Informações do G1 Paraíba