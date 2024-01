O secretário de Educação de Campina Grande, Raymundo Asfora Neto, confirmou nesta terça-feira (23), em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, que os professores da rede municipal de ensino terão aumento nos seus salários.

Segundo Asfora Neto, tanto servidores da ativa quanto os prestadores e aposentados serão contemplados.

Ele explicou que o aumento será de 8% para ativos e inativos e 5% para contratados.

– Os efetivos da ativa já começam com retroativo de janeiro, onde teremos 5% no salário base mais 3% de abono, que vai sendo incorporado até novembro. Os contratados também terão 5% de aumento nos seus salários. Já os inativos aposentados também terão esse aumento com os 3% incorporados ao salário base – explicou.

Asfora também lembrou que a rede está com matrículas abertas oferecendo 12 mil vagas.