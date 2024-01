A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH), Pollyanna Dutra, entregou, dias atrás, cerca de 30 toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS), em Itabaiana. No munícipio, o programa contemplou 55 agricultores e 2.380 famílias beneficiárias.

O PAA-CDS é uma ação do Governo Federal com o Governo do Estado, em parceria com a SEDH, e tem como objetivo valorizar a agricultura familiar, fomentar a economia e promover o acesso à alimentação de qualidade, para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Pollyanna destacou a importância do programa para o desenvolvimento e a qualidade de vida no Estado.

“Não há desenvolvimento se a gente não conversa com o homem do campo. É isso que importa. É todo mundo produzindo e o dinheiro chegando no campo. E a Paraíba sabe produzir. É com vocês que a gente vai retomar a nossa economia”, afirmou durante discurso. “O PAA, além de ajudar o homem do campo, leva para as mesas dos paraibanos um alimento de qualidade, sem agrotóxico, contribuindo para a saúde e o bem-estar”, concluiu.

O investimento nas compras de alimentos totaliza mais de R$ 4,9 milhões, sendo 657 agricultores beneficiados em 14 municípios paraibanos (Areial, Baía da Traição, Barra de Santa Rosa, Cabaceiras, Itabaiana, Mari, Pedras de Fogo, Pitimbu, Pocinhos, Pombal, São João do Rio do Peixe, São Sebastião de Lagoa de Roça, Sapé e Sossego).