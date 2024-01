Entrega de nova unidade do Cidade Madura em Bayeux

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH), Pollyanna Dutra, participou recentemente, ao lado do governador João Azevêdo, da entrega de uma nova unidade do Cidade Madura em Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa.

O programa habitacional é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio de parceria entre a SEDH e a Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap), e tem por objetivo promover o acesso da pessoa idosa à moradia digna, à assistência à saúde e social e à qualidade de vida.

Pollyanna celebrou a ampliação do programa, que trará inúmeros benefícios à terceira idade, além de garantir a dignidade a quem mais precisa na Paraíba.

“Graças ao governador João Azevêdo, estamos inaugurando mais um Cidade Madura. Não é só uma casa de cimento e cal, mas é a dignidade. Ofertar moradia é um direito que deve ser garantido”, afirmou.

O investimento, somente neste residencial em Bayeux, foi de R$ 8,6 milhões.

Atualmente, o programa conta com oito residenciais, que estão localizados nas cidades de: João Pessoa, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, Sousa, Patos, Monteiro e, agora, Bayeux. Cada residencial possui 40 unidades habitacionais, que seguem as normas de acessibilidade para o público idoso.

O Cidade Madura foi projetado para atender exclusivamente pessoas idosas, a fim de facilitar o deslocamento e proporcionar uma melhor acessibilidade.

O programa é referência para diversos estados do Brasil, a exemplo do Amapá, Rio Grande do Norte, Roraima, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que, em 2023, visitaram a Paraíba com o objetivo de implantar o modelo desta ação.