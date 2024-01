Confira o que foi destaque nesta segunda-feira no Paraibaonline

Para você, os destaques desta segunda-feira no noticiário do Paraibaonline.

´Enem dos Concursos´: veja todas as informações já publicadas

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/22/enem-dos-concursos-veja-todas-as-informacoes-ja-publicadas/

Aparte: Programa de Demissão Voluntária na Caixa Econômica Federal

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/22/aparte-programa-de-demissao-voluntaria-na-caixa-economica-federal/

Açude de Boqueirão recebe ´água nova´ com chuvas no Cariri

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/22/acude-de-boqueirao-recebe-agua-nova-com-chuvas-no-cariri/

Vereadora aceita desafio do presidente da Câmara de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/22/vereadora-aceita-desafio-do-presidente-da-camara-de-campina-grande/

Carnaval: Dermatologista alerta sobre maquiagem e pinturas no corpo

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/22/carnaval-dermatologista-alerta-sobre-maquiagem-e-pinturas-no-corpo/

Equipamentos de cantor são furtados em aeroporto

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/equipamentos-de-cantor-sao-furtados-em-aeroporto/

Processo seletivo: Cagepa lança estágio com bolsa-auxílio de até R$ 1 mil

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/22/estagio-cagepa-lanca-edital-com-bolsa-auxilio-de-ate-r-1-mil/

Dia do Cabeleireiro, o profissional que cuida da saúde e da beleza dos cabelos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/22/dia-do-cabeleireiro-o-profissional-que-cuida-da-saude-e-da-beleza-dos-cabelos/

Arrasta Axé: Grupo de maracatu realiza desfile gratuito em Campina

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/22/arrasta-axe-grupo-de-maracatu-realiza-desfile-gratuito-em-campina/

Unifacisa vence Mogi e conquista a décima vitória seguida

https://paraibaonline.com.br/esportes/unifacisa-vence-mogi-e-conquista-a-decima-vitoria-seguida/

Posto de combustíveis é explodido por assaltantes na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/posto-de-combustiveis-e-explodido-por-assaltantes-na-paraiba/

Resort disponibiliza 200 vagas para executivos de vendas em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/22/resort-disponibiliza-200-vagas-para-executivo-de-vendas-em-joao-pessoa/

Dois acidentes deixaram quatro pessoas mortas

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/dois-acidentes-deixaram-quatro-pessoas-mortas/

Idoso é morto dentro de casa em Campina; seu neto é o suspeito

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/idoso-e-morto-dentro-de-casa-em-campina-seu-neto-e-o-suspeito/

Nota Cidadã divulga ganhadores dos prêmios de janeiro

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/22/nota-cidada-divulga-ganhadores-dos-premios-de-janeiro/

Lula sanciona orçamento e veta mais de R$ 5 bilhões em emendas

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/22/lula-sanciona-orcamento-e-veta-mais-de-r-5-bilhoes-em-emendas/

Fortes chuvas e granizo causam estragos no Sertão da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/22/fortes-chuvas-causam-estragos-e-granizo-no-sertao-da-paraiba/

Empresário arremata bolo por R$ 100 mil em leilão paroquial de São Bento

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/22/empresario-arremata-bolo-por-r-100-mil-em-leilao-paroquial-de-sao-bento/

Senac celebra 78 anos de transformação através da educação profissional

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/22/senac-celebra-78-anos-de-transformacao-atraves-da-educacao-profissional/

Polícia prende mais de 150 suspeitos e apreende 24 armas de fogo no fim de semana

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/policia-prende-mais-de-150-suspeitos-e-apreende-24-armas-de-fogo-no-fim-de-semana/

Agricultor volta a enxergar após receber doação de transplante da irmã

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/22/agricultor-volta-a-enxergar-apos-receber-doacao-de-transplante-da-irma/

Motorista é preso após carro desgovernado destruir muro de casa em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/motorista-e-preso-apos-carro-desgovernado-destruir-muro-de-casa-em-joao-pessoa/

Nova política para desenvolvimento da indústria é anunciada

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/22/nova-politica-para-desenvolvimento-da-industria-e-anunciada/

Prefeitura de Campina Grande envia à Câmara projeto para reajuste de salários do Magistério

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/22/prefeitura-de-campina-grande-envia-a-camara-projeto-para-reajuste-de-salarios-do-magisterio/

Trio é preso após roubar mais de 300 kg de carne de açougue na PB

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/trio-e-preso-apos-roubar-mais-de-300-kg-de-carne-de-acougue-na-pb/

Restos mortais são encontrados em subestação de esgoto em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/restos-mortais-sao-encontrados-em-subestacao-de-esgoto-em-joao-pessoa/

Dois assaltos com reféns são registrados no final de semana no Brejo Paraibano

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/dois-assaltos-com-refens-sao-registrados-no-final-de-semana-no-brejo-paraibano/

Pesquisador da Embrapa denuncia homofobia no ambiente de trabalho, em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/pesquisador-da-embrapa-denuncia-homofobia-no-ambiente-de-trabalho-em-campina-grande/

Concentra, mas não sai: Foliões da Praça da Bandeira reúne várias gerações no sábado

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/22/concentra-mas-nao-sai-folioes-da-praca-da-bandeira-reune-varias-geracoes-no-sabado/

Seis pessoas são detidas e veículos são recuperados pela PRF/PB

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/22/seis-pessoas-sao-detidas-e-veiculos-sao-recuperados-pela-prf-pb/

Nova subvariante da covid-19 é identificada em Mato Grosso

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/22/nova-subvariante-da-covid-19-e-identificada-em-mato-grosso/

