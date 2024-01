O acompanhante de um paciente do Complexo Hospitalar de Mangabeira, conhecido como Trauminha, em João Pessoa, denunciou nesta terça-feira (23) uma infestação de baratas em uma das enfermarias do hospital.

O acompanhante, que preferiu permanecer anônimo, enviou vídeos para a TV Cabo Branco mostrando as baratas pela enfermaria, nas paredes, nos móveis com pertences e até mesmo dentro do copo de suco de um paciente. A denúncia foi confirmada por outros pacientes e acompanhantes.

Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), Bruno Leandro, as imagens foram encaminhadas para a Vigilância Sanitária.

“Como medida de resolutividade, liguei para o diretor-geral do hospital, dr. Alexandre, que prontamente verificou que a dedetização, apesar de estar em dia, precisará ser novamente refeita, bem como uma higienização dos setores atingidos”, explicou.

Segundo Bruno Leandro, a dedetização na unidade, que é realizada a cada duas semanas, será intensificada com uma dedetização de barreira, que pode exigir o deslocamento de pacientes para outras unidades.

A direção do hospital informou ao presidente do CRM-PB que também tomará medidas para proibir que acompanhantes tragam alimentos de fora para a unidade.

O Conselho Regional de Medicina continuará acompanhando o caso para garantir a segurança no hospital.

