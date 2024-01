Veja o que foi destaque neste domingo no Paraibaonline

Acompanhe abaixo o resumo das principais notícias deste domingo, publicadas no Paraibaonline.

Vacina contra dengue: primeiras doses do SUS chegam ao Brasil

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/21/vacina-contra-dengue-primeiras-doses-do-sus-chegam-ao-brasil/

Operação policial resgata mais de 100 aves silvestres em feira na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/21/operacao-policial-resgata-mais-de-100-aves-silvestres-em-feira-na-paraiba/

Garotada do Flamengo fica no empate com Nova Iguaçu no Almeidão

https://paraibaonline.com.br/esportes/garotada-do-flamengo-fica-no-empate-com-nova-iguacu-no-almeidao/

Semana de estreia da novela Renascer: resumo dos primeiros capítulos

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/01/21/semana-de-estreia-da-novela-renascer-resumo-dos-primeiros-capitulos/

Sine de João Pessoa: semana começa com 159 vagas de trabalho

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/21/sine-de-joao-pessoa-semana-comeca-com-159-vagas-de-trabalho/

Saiba qual é o tipo de transplante mais buscado no Brasil e a técnica usada

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/21/saiba-qual-e-o-tipo-de-transplante-mais-buscado-no-brasil-e-saiba-a-tecnica-usada/

Nacional de Patos bate o Sousa em sua largada no Estadual

https://paraibaonline.com.br/esportes/nacional-de-patos-bate-o-sousa-em-sua-largada-no-estadual/

Atlético-PB e CSP empatam na estreia do Paraibano 2024

https://paraibaonline.com.br/esportes/atletico-pb-e-csp-empatam-na-estreia-do-paraibano-2024/

Flamengo vence com golaço de Cebolinha e estreia de De La Cruz

https://paraibaonline.com.br/esportes/flamengo-vence-com-golaco-de-cebolinha-e-estreia-de-de-la-cruz/

Dom Manoel Delson: O caminho da fé exige coragem!

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/o-caminho-da-fe-exige-coragem/

Campina Grande começa semana com mais de 60 vagas de emprego

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/21/campina-grande-comeca-semana-com-mais-de-60-vagas-de-emprego/

Cidades da Paraíba registram chuvas fortes, ventania e raios neste sábado

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/21/cidades-da-paraiba-registam-chuvas-fortes-ventania-e-raios-neste-sabado/

Carro derruba muro de uma casa no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/21/carro-derruba-muro-de-uma-casa-no-bairro-de-jaguaribe-em-joao-pessoa/

Multidão lota as areias da Praia de Tambaú no Festival Forró Verão

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/21/multidao-lota-as-areias-da-praia-de-tambau-no-festival-forro-verao/

BBB 24: Tadeu Schmidt quebra tradição de 25 anos com a mulher

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/21/bbb-24-tadeu-schmidt-quebra-tradicao-de-25-anos-com-a-mulher/

“É preciso procurar ajuda”, diz especialista sobre superendividamento

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/21/e-preciso-procurar-ajuda-diz-especialista-sobre-superendividamento/

Parteiras unem tradição e ciência no cuidado com as mulheres

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/21/parteiras-unem-tradicao-e-ciencia-no-cuidado-com-as-mulheres/

Mais de 200 mil já se inscreveram no Concurso Nacional Unificado

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/21/mais-de-200-mil-ja-se-inscreveram-no-concurso-nacional-unificado/

Podcast: psicóloga fala sobre a fase da adolescência

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/21/podcast-psicologa-fala-sobre-a-fase-da-adolescencia/

Podcast: Saiba como incorporar cores vibrantes aos ambientes

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/21/podcast-saiba-como-incorporar-cores-vibrantes-aos-ambientes/

