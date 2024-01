Senac celebra 78 anos de transformação através da educação profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), pioneiro no desenvolvimento do comércio e no avanço do país por meio da educação profissional, comemora 78 anos de excelência no dia 10 de janeiro de 2024.

São quase oito décadas de uma história rica, repleta de inovação e transformação, oferecendo oportunidades de aprendizado e crescimento profissional que impactam positivamente a vida dos brasileiros.

Desde sua fundação, o Senac tem evoluído em sintonia com o desenvolvimento econômico do país. Inicialmente dedicada a oferecer cursos de aprendizagem comercial para jovens de 14 a 18 anos, a instituição expandiu suas fronteiras e hoje disponibiliza mais de mil títulos em diversos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo.

Com estruturas modernas e tecnologia de ponta, o Senac conta com cerca de 600 unidades operativas e 83 unidades móveis, abrangendo mais de 1.900 municípios em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Além disso, sua presença global é reforçada pelo ensino a distância, conectando o Senac aos estudantes em qualquer tempo ou lugar.

“O Senac desempenha um papel fundamental na construção do Brasil que queremos. Ao longo de sua história, tem sido um catalisador de oportunidades, capacitando gerações de profissionais e impulsionando o desenvolvimento do nosso país. É notável o impacto positivo que a instituição teve na vida de tantos brasileiros, abrindo portas para o conhecimento, a inovação e o sucesso profissional”, comemora o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “Que possamos continuar trilhando esse caminho de dedicação e excelência, transformando desafios em oportunidades e inspirando as próximas gerações a alcançarem seus objetivos”, conclui Tadros.

Como um dos braços sociais do Sistema Comércio – formado também pela CNC, Sesc, Federações e Sindicatos –, o Senac oferece educação profissional de alta qualidade, permitindo que cada pessoa explore seu potencial e transforme sua realidade.

O Senac continua a ser um catalisador do desenvolvimento social para o setor terciário, que é o principal gerador de empregos do país.

Ao alcançar este marco significativo de 78 anos, o Senac mantém o orgulho de seu passado, mas também direciona seu olhar para o futuro, atento às dinâmicas do mercado no país e no mundo.

A missão persistente de educar com excelência é o que impulsiona o Senac a contribuir continuamente para o progresso e o bem comum.

Como agente de transformação, o Senac segue inspirando futuras gerações a trilharem caminhos de sucesso por meio da educação profissional.