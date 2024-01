Fortes chuvas causam estragos e granizo no Sertão da Paraíba

No último sábado (20), as chuvas intensas causaram danos em diversas áreas no Sertão da Paraíba.

Em Cajazeiras, os ventos fortes causaram estragos em um posto de gasolina e derrubaram uma torre de transmissão. Até este domingo, a cidade registrou uma precipitação de 48,5 milímetros.

Igaracy, localizada no Vale do Piancó, experimentou uma rara chuva de granizo. As pedras de gelo, que caíram próximo a uma residência, chamaram a atenção dos moradores.

A Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) previu uma diminuição na nebulosidade em grande parte da Paraíba para o domingo (21). Para a região do Sertão, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e à noite

*Informações do G1 Paraíba.