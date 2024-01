Em 19 de janeiro é comemorado o Dia do Cabeleireiro, um profissional muito importante que cuida da saúde dos cabelos realizando cortes, colorações e vários tratamentos específicos para cada tipo de fio.

Para celebrar a data, a reportagem da Rádio Caturité FM conversou com Onildo Brito, um experiente profissional que afirmou que se sente feliz ao ver os benefícios que o seu trabalho proporciona. “O que me faz seguir na profissão além do meu sustento é ver o bem-estar e a satisfação que eu proporciono para os clientes”, pontuou.

Ainda conforme Onildo, é muito importante realizar uma consultoria individual para entender as necessidades de cada cabelo.

– Todos os clientes que vêm a primeira vez no salão passam por uma consultoria em que aplicamos o visagismo para descobrir o perfil de cada um e poder sugerir o que fica melhor em cada pessoa. O cabelo é a moldura do rosto, mexe com a autoestima: se você está bem com o seu cabelo, sua autoestima fica elevada – ressaltou.

Ouça aqui a entrevista completa.