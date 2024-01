No decorrer do dia, as altas temperaturas combinadas com o alto teor de umidade presente no ar deverá contribuir para a ocorrência de chuvas isoladas, nos períodos da tarde e da noite, sobre áreas das regiões do Cariri, Sertão e Alto Sertão. Nas demais regiões poderão ocorrer chuvas pontuais e passageiras.

* Aesa