Programa promove reintegração de pessoas em situação de rua, em João Pessoa

O programa Chega Junto destaca-se como uma resposta proativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O programa conta com uma casa que oferece abrigo, refeições diárias, cursos profissionalizantes, assistência à saúde e apoio familiar de maneira integrada.

O primeiro passo para fazer parte do programa é a vontade de mudar de vida, que precisa partir do beneficiário que se encontra em situação de rua e com dependências químicas.

“O Chega Junto, coordenado pela Prefeitura de João Pessoa, é referência para todo o Brasil. O programa é desenvolvido com recursos federais e as vagas são preenchidas de maneira espontânea por pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Muitas só precisam de uma oportunidade para mudar de vida e, aqui na casa, elas conseguem essa segunda chance de voltar a conviver em sociedade como protagonistas das próprias vidas, vencendo vícios que antes aprisionavam mentalmente, fisicamente e socialmente”, destacou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital.

Atualmente, a Casa Chega Junto atende 28 pessoas e o propósito do programa é o de resgatar os beneficiários e reinseri-los na sociedade, ajudando ainda com a reinserção dos laços familiares.

Muitos beneficiários chegam à casa até sem documentos e o programa oferece este suporte também, como foi o caso de João Carlos que tinha perdido tudo e estava com dificuldade até para participar das capacitações e serviços.

“Cheguei aqui sem documentos e com uma pequena esperança, mas com uma enorme vontade de mudar de vida, de ter verdadeiramente uma vida. Aqui estou tendo oportunidades que nunca tive, agora tenho meus documentos todos organizadinhos, participo de vários tipos de aulas, como música, capoeira, musculação, faço cursos profissionalizantes, tenho uma boa comida, a equipe daqui é muito dedicada. Eu falo que eles trabalham com amor, hoje eu me reencontrei. Meu vício era o álcool e a cocaína desde os 18 anos e hoje estou limpo. O que estou passando aqui é verídico e eu tenho fé em Deus que ele está me dando essa oportunidade. Esta vai ser a minha última moradia assistida, a próxima casa será a própria”, disse João Carlos, beneficiário do programa.

A casa conta com biblioteca, aulas de capoeira, academia ao ar livre, salas de atendimento psicológico, quadra de vôlei, cozinha, quartos, sala, horta. Ao oferecer um ambiente seguro e propício para o desenvolvimento pessoal, a Casa Chega Junto busca romper o ciclo da vulnerabilidade, promovendo a inclusão e a participação ativa na sociedade.

“Sou muito fã do programa, principalmente com as mudanças que ele ocasiona na vida de cada indivíduo. Os rapazes passam a respeitar nós mulheres, falam sobre prosperidade, enaltecem as mudanças de hábitos após conviver em comunidade respeitando a rotina do serviço. Buscam melhorar as escolhas e atitudes e o especial é a satisfação em estar ‘limpo’ dos vícios”, explicou Teresa Urbano, diretora do Chega Junto.