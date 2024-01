Carro derruba muro de uma casa no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa

Um carro desgovernado destruiu um muro de uma casa no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, na manhã deste sábado (20).

De acordo com a Polícia Militar, um homem que dirigia o veículo foi levado para a Central de Polícia Civil. Ninguém ficou ferido.

Em entrevista para a TV Cabo Branco, o sargento Calixto, da PM, disse que o suspeito se recusou a fazer o teste de bafômetro após o acidente, apesar de ter dito para os policiais que estavam presentes no local que tinha ingerido bebida alcoólica.

O suspeito foi detido e levado para a Central de Polícia Civil, em João Pessoa. A Polícia Militar fazia o trabalho de remoção do carro no local do acidente até o momento de publicação desta matéria.

